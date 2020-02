Facebook

Christian Jamnig, Kathrin und Barbara Kuster (von links) im Sketch „Brautschau“ © Privat

Mit Gardemädchen, Pointen und Musicalsängerinnen wollen „Die narrischen Trixnertaler“ bei ihrer 26. Faschingssitzung am Samstag um 19.30 Uhr im Gasthaus Rabl das Publikum bestens unterhalten. „Wir sind die älteste Garde in der Großgemeinde Völkermarkt und sehr stolz darauf“, sagt Johannes Pfeifenberger. Diesmal stünden 15 Nummern, die die Lachmuskeln der Besucher strapazieren würden, auf dem Programm. „Ein zentrales Thema ist die Amtsübergabe vom Volte in Völkermarkt“, verrät der Kanzler, der neben 35 durchwegs jungen Akteuren auch die Musicaldarstellerinnen Sarah Zippusch und Lea Hansche sowie eine junge Garde mit an Bord hat. Mit dabei seien natürlich auch die Publikumslieblinge und Altkanzler Erich Pfeifenberger und Markus Kuster sowie das Multi-Schauspieltalent Thomas Rabl. „Wir behandeln nicht nur lokale Themen“, so Pfeifenberger.