Völkermarkt Katrin und Ben Winkler sind die Regenten des Völkermarkter Faschings

Junior-Chefs des Autohauses Purkowitzer sind das Prinzenpaar des diesjährigen Faschings in Völkermarkt. Sie werden an der Premiere der Faschingssitzung und am großen Umzug teilnehmen.