Josef Marolt verstarb am 4. Februar im 82. Lebensjahr © Hubert Budai/ Fotolia

Die Trauer ist groß: Josef Marolt ist am 4. Februar plötzlich und unerwartet im 82. Lebensjahr verstorben. Als Obmann des Tourismusverbandes Klopeiner See-Turnersee hat er ehrenamtlich von 1982 bis 2004 die Geschicke des Tourismus in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See wesentlich geprägt. In dieser Funktion setzte er sich sehr starkt für die Anliegen der Vermieter ein.