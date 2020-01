Für Diskussion sorgt die geplante Schließung des Postamtes in Bleiburg. Es soll durch einen Postpartner ersetzt werden. Sowohl SPÖ als auch ÖVP sprachen sich am Sonntag vehement dagegen aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Team der ÖVP mit dem Protestschreiben © KK

"Das Postamt Bleiburg steht auf einer Schließungsliste – darüber wurden wir kürzlich informiert, sagte am Sonntag Bleiburgs Wirtschaftsreferent Vizebürgermeister Daniel Wriessnig. "Wieder droht einer bedeutenden Einrichtung das Aus – dies wollen und werden wir nicht einfach so hinnehmen", fügte er hinzu. Die Bezirks-ÖVP hat sich in einer Resolution an Landeshauptmann Peter Kaiser und Bundesministerin Elisabeth Köstinger sowie Landesrat Martin Gruber gewendet.