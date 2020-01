Die MGK Properties GmbH ist einer der größten Bauträger im Bezirk. Heuer will man zwei Wohneinheiten und ein Hotel verwirklichen. Dieses soll im Haupthaus von "Tschuk Village" errichtet werden.

Die Anlage „Georgibergblick“ wird ab März gebaut © KK/PLANUNG: MGK, Visualisierung: panovision heimo kramer

Markus Karner, geschäftsführender Gesellschafter der MGK Properties GmbH mit Sitz in Kühnsdorf, hat sich in den letzten Jahren in Sachen Immobilien im Bezirk Völkermarkt zu einem der größten Bauträger entwickelt. Sein Unternehmen erwirbt unermüdlich Grundstücke, plant und errichtet Wohneinheiten für künftige Eigentümer oder Mieter, hat mit dem „Tschuk Village“ die jahrelang verwaiste Ferien-Immobilie Kummer-Tschuk aus dem Dornröschenschlaf geküsst und realisiert dort erneut ein Hotel.