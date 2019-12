Facebook

Auch in der Metalltechnik werden im Bezirk dringend Lehrlinge gesucht © motorradcbr - Fotolia

Laut Statistik der Wirtschaftskammer Österreich gibt es seit Jahren sinkende Zahlen in der Lehrlingsausbildung. Im Jahr 1980 gab es in Kärnten noch 15.288 Lehrlinge in den verschiedensten Sparten. 20 Jahre später, im Jahr 2000, fiel die Zahl bereits auf 9686 Lehrlinge. Im Jahr 2018 ist die Zahl weiter auf 7121 gesunken – darunter 4557 Burschen und 2564 Mädchen. Kärnten lag somit im Bundesländervergleich an zweitletzter Stelle. Weniger Lehrlinge zählte man nur im Burgenland (2521 Lehrlinge.)