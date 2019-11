Facebook

Beim Männerchor „Foltej Hartman“ singen derzeit rund 20 Sänger im Alter von 18 bis 82 Jahren © KK

Der slowenische Kulturverein „SPD Edinost“ aus Bleiburg/Pliberk ist 110 Jahre alt. Am Samstag wird beim Jubiläumskonzert im Kulturni dom ab 19.30 Uhr gefeiert. Der Männerchor stellt seine neue CD vor und die Stadtgemeinde Bleiburg ehrt den Verein mit dem Stadtwappen. „Die Auszeichnung freut uns und stellt eine Anerkennung unserer innovativen Kulturarbeit in der Stadtgemeinde Bleiburg dar“, sagt Obmann Matej Trampusch-Novak (31). Mehr als ein Jahrhundert hätten die Verantwortlichen an der Spitze des Vereines, dessen Gründungsurkunde am 20. Mai 1909 beglaubigt worden sei, für einen lebendigen Dialog zwischen den beiden Volksgruppen in der Gemeinde gesorgt und sich gleichzeitig bemüht, die slowenische Sprache und Kultur zu erhalten.