Mit Schuljahr 2020/21 setzt die Praxis-HAK in Völkermarkt verstärkt auf digitales Arbeiten. Eine der beiden ersten Klassen wird im nächsten Jahr eine "Smart-Learning-Klasse".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sehen die neuen Laptops in der Praxis-HAK aus. Ganz werden diese aber nicht die Mitschrift ersetzen © HAK

Um den Anforderungen in der Arbeitswelt gerecht zu werden, wie es Direktorin Michaela Graßler betont, wird das Schulsystem der Praxis-HAK in Völkermarkt umgestellt. „Die Beschleunigung der Entwicklungen ist enorm. Als Schule sind wir in der Pflicht, die nächste Generation mit Fähigkeiten auszustatten, um erfolgreich sein zu können“, fährt Graßler fort.