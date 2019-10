Am 24. Oktober wird zur Vernissage geladen. Die Werke von fünf Künstlern sind bis 12. November in der Raiffeisenbank Bleiburg zu besichtigen.

Fünf Künstler werden ab Donnerstag ihre Werke in der Raiffeisenbank Bleiburg ausstellen © Privat

Die Raiffeisenbank Bleiburg organisiert alljährlich eine Ausstellung in ihren Geschäftsräumlichkeiten. Heuer präsentieren Künstler aus der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg unter dem Titel „Feistritz-Bistrica“ ihre Werke – und zwar Helmut Blazej, Albert Mesner, Monika Pirker-Perdacher, Hermann Bricko und Johann Tomasch. Die Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Raiffeisenbank Bleiburg statt.