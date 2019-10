Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Korak kümmert sich um 70 Hühner und einen großen Garten. Eier und Gemüse verkauft er mittwochs und freitags in Völkermarkt © Daniela Grössing

Der Wochenmarkt in Völkermarkt hat eine lange Tradition, die noch heute großen Anklang findet. Zahlreiche Völkermarkter zieht es mittwochs und freitags in die Altstadt, um dort frisches Gemüse, Eier und Brot von den Bauern in der Region zu kaufen. Zu einem wirklichen Original ist mittlerweile Rudolf „Rudi“ Korak geworden. Er ist unermüdlich jeden Mittwoch und Freitag an einem kleinen Stand anzutreffen und verkauft dort seine Freiland-Eier. Und je nach Saison auch Äpfel und Gemüse.