Bei der Vergabe der 46 Wohnungen am Postplatzl: Die FPÖ forderte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Völkermarkt die Adaptierung der Vergabekriterien für Wohnungen.

Die Vergabe der 46 Wohnungen am Postplatzl zog im Gemeinderat eine Diskussion um Vergabekriterien nach sich © Markus Traussnig

Der Gemeinderat beschloss am Montagabend einstimmig die Vergabe von 46 Wohnungen der Drau Wohnbau am Postplatzl in Völkermarkt. Trotz der Einstimmigkeit unter den Fraktionen zettelte die FPÖ zu diesem Tagesordnungspunkt eine generelle Diskussion über die Adaptierung der Vergabekriterien an.