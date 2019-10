Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Figur aus der Produktion "š.o.r.f. des KPD Šmihel © Cikl Cakl

"Das Figurentheater ist in St. Michael seit 40 Jahren fest verankert“, sagt Kristina Trap-Jernej, die organisatorische Leiterin der Figurentheatergruppen des slowenischen Kulturvereines KPD Šmihel. „Wir haben außerdem ein Publikum, das Puppentheateraufführungen versteht und liebt“, erzählt sie mit Stolz. Vor 40 Jahren war sie bei der ersten Aufführung mit dem damaligen Obmann Karl Gril, der das Puppentheater gründete, um die slowenische Sprache auf die Bühne zu stellen, mit dabei. „Ich war fasziniert von den unendlichen Möglichkeiten, in die man durch die Figuren entführt wird.“ Das Figurentheater sei in der Lage, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu begeistern. „Die Faszination des Spieles mit Figuren ist das Ineinanderfließen bildnerischer und darstellender Künste“, so die Expertin, deren gesamte Familie beim Figurentheater mitwirkt.