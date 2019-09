Die Wirtschaftskammer lädt am Freitag die regionalen Unternehmer zur großen Verleihung des „Regionalitätspreises 2019“ ins Had’nzentrum in Schwabegg in der Gemeinde Neuhaus ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Edelgreißler Herwig Ertl hält bei der heutigen Wirtschaftslounge einen Vortrag © KK/Ferdinand Neumueller

Die Wirtschaftskammer lädt am Freitag die regionalen Unternehmer zur großen Verleihung des „Regionalitätspreises 2019“ ins Had’nzentrum in Schwabegg in der Gemeinde Neuhaus ein. Der Regionalitätspreis wurde erstmalig dem Petzenretter und Jauntaler Vorzeigeunternehmer Franz Skuk im Jahr 2017 verliehen. Im vorigen Jahr wurde das Werner-Berg-Museum ausgezeichnet. „Die wesentlichen Kriterien für den Regionalitätspreis sind, dass die Unternehmen oder auch Initiativen Impulse für die Region setzen. Starke Regionen sind die Grundlage für einen internationalen Erfolg“, sagt Reinhold Janesch, Leiter der WK-Bezirksstelle in Völkermarkt.