"Street Food" auf Jauntalerisch kann man am Sonntag in Globasnitz ausprobieren. Der Erschenhof feiert 20-jähriges Jubiläum.

Beim Hoffest mit Street-Food-Markt und Bauernladeneröffnung verwandelt sich am Sonntag der Erschenhof in eine Genussstraße. Jeweils zwei Produzenten aus der Region arbeiten zusammen und kredenzen neue Gerichte auf. Sie blicken über den Tellerrand und zeigen, was Street-Food auf Jauntalerisch bedeutet.