Die Alpen Adria Jagd- und Sportwaffen GmbH aus Villach macht eine Filiale in der Bezirksstadt auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Mischkulnig eröffnet sein Geschäft im Fachmarktzentrum neben dem Bipa © Privat

Jagd- und Sportwaffen, Munition, Jagdzubehör und Sportschützenzubehör werden im Alpen Adria Jagd- und Sportwaffengeschäft im Fachmarktzentrum an der Umfahrungsstraße in Völkermarkt erhältlich sein. Das Villacher Unternehmen eröffnet hier in zwei bis drei Wochen eine zweite Filiale. Inhaber ist David Mischkulnig, Büchsenmacher aus Feistritz im Rosental: „In Völkermarkt leben viele Jäger und Sportschützen. Es gibt aber kaum Geschäfte, die Waffen und Zubehör führen. Daher ist der Standort für uns ideal.“