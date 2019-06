Zwei Pkws knallten am Donnerstag aufeinander. Eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Die Straße musste gesperrt werden.

© Jüergen Fuchs

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Lippitzbacher Landesstraße (B80a). Ein Slowene (33) war mit seinem Pkw auf der Landesstraße unterwegs von Bleiburg in Richtung Grablach. Ein 78-jähriger Slowene übersah den Mann und bog mit seinem Pkw von der Loibacher Straße links in die B80a ein. Dabei kam es zu einer schweren Kollision, bei der die 68-jährige Beifahrerin des einbiegenden Autos unbestimmten Grades verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.