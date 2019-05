Ein Regenbogen für Mehrsprachigkeit: Der Kindergarten „Mavrica“ feiert am Samstag sein 20-jähriges Bestehen. Der Weg war steinig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

20 Jahre lang gibt es den mehrsprachigen Kindergarten „Mavrica“ © Budai

Mit der Vision „Ein Haus, zwei Vereine und drei Sprachen“ wurde der Grundstein für den mehrsprachigen Kindergarten „Mavrica“ und das Jugendzentrum „Okay“ gelegt, die am 24. Oktober 1999 in Betrieb gegangen waren. An diesem Samstag um 11 Uhr wird mit einem Festakt das 20-Jahr-Jubiläum dieser pädagogischen Einrichtung im Kulturni dom Dobrla vas/Eberndorf begangen. Ab 12 Uhr folgt dann im Innenhof des Kindergartens beim Pfarrhof ein großes Fest.