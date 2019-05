In ihrem jüngsten Buch lädt Elisabeth Tschernitz-Berger die Leser ein, sich auf die kulinarische Vielfalt in Slowenien einzulassen. Das Buch bietet auch Wissenswertes zu Geschichte und Landschaft.

Gerichte aus Slowenien sind oft kunstvoll gestaltet © KK/Verlag

Nach einem kulinarischen Ausflug in den Karst entführt Elisabeth Tschernitz-Berger, mehr als 40 Jahre lang Wirtschaftsredakteurin der Kleinen Zeitung und auch im Unruhestand noch als freie Mitarbeiterin tätig, ihre Leser zu einer Genussreise nach Slowenien. „Slowenien führt längst nicht mehr das kulinarische Schattendasein mit überladenen Grillplatten, Beef Tartare und zu Tode gebratenen Forellen. Die jungen Köche haben sich davon befreit“, kündigt die Autorin im Vorwort an – und liefert mit ihrer Publikation „Genießen in Slowenien“ den besten Beweis dafür.

Tschernitz-Berger hat viele Reisen zu unserem südlichen Nachbarn unternommen, das Land von Norden bis Süden und von Osten bis Westen erkundet, um bekannte und unbekannte Gaststätten, Weinkeller oder Produzenten feiner, oft ausgefallener Lebensmittel aufzuspüren und sie dem Leser näher zu bringen. Der reich bebilderte Band ist aber weit mehr als bloß ein Kulinarik-Führer. Geschichtliche Informationen haben ebenso Eingang gefunden wie Hintergrund-Daten zu den einzelnen Stationen oder Beschreibungen der Landschaft. Und natürlich dürfen Hinweise auf kulinarische Feste, einschlägige Geschäfte, Sporteinrichtungen, Naturdenkmäler, Thermen oder Unterkünfte nicht fehlen.

Zum Buch Elisabeth Tschernitz-Berger: „Genießen in Slowenien – Die besten Adressen“. Mehr als 300 Adressen mit Insidertipps zu Kulinarik, Kultur und Freizeit. Styria-Verlag, 2019, 25 Euro.

Präsentation. Donnerstag, 13. Juni, 19 Uhr, Buchhandlung Heyn in Klagenfurt.

Ein paar Beispiele: Die Goriška Brda verdankt ihren Reichtum an Kirschen Kaiserin Maria Theresia, die die Bäume hier pflanzen ließ. Die Umgebung von Šoštanj ist gesegnet an Wildbestand, sodass hier Hirsch und Reh die Speisekarten dominieren. Im alten Weinkeller von Ptuj wird man auf der Suche nachgarantiert fündig. Hier werden Weine ab dem Jahrgang 1920 verkauft. Wer nicht tief in die Geldbörse greifen möchten, kann zumindest schauen und staunen. In Piran, wo das Meer zum Greifen nahe ist, lässt man sichschmecken. In Dvor wird im Herbst ein Carpaccio aus rohen Steinpilzen serviert.Das Buch endet dort, wo Köche selber gerne einkaufen, in der „Dependance des Schlaraffenlandes“, am Laibacher Markt. Hier wird der Leser von den Düften und Farben gefangen genommen, taucht ein in die Geschäftigkeit der Standler und Käufer, stößt auf Berge von Zwiebel- oder Bohnensorten, wird verwöhnt mit Muskat- und Isabellatrauben. Zudem atmen dieKunst pur, sind die doch ein Werk des großen Architekten Jože Plečnik.