Walter Valentin zeigt bislang unveröffentlichte Werke aus der Reihe "Seelenbilder". Die Schau in der Bäckerei Haimburger in Kühnsdorf ist bis Ende Juni zu sehen.

Walter Valentin vor einem seiner Werke © KK/Privat

Die Bäckerei Haimburger in Kühnsdorf, in der auch ein Cafe untergebracht ist, öffnet ihre Pforten für die Kunst. Ab sofort sind "Seelenbilder" von Walter Valentin ausgestellt. Die Bilder sind in "digital art" mit groben Pinselstrichen in Acryl gemalen und die Augen sind mit Buntstiften gezeichnet.