Das Gedenktreffen am 12. Mai 2018 am Loibacher Feld © APA/GERT EGGENBERGER

Eine einstimmige Ablehnung erteilte der Bleiburger Gemeinderat am Dienstag dem Ansuchen des Grundeigentümers der Gedenkstätte der Kroaten am Loibacher Feld, Ilija Abramovic, weitere 1371 Quadratmeter in Grünland-Gedenkstätte umzuwidmen. Er wolle Infrastruktureinrichtungen wie Toilettenanlagen, Rotkreuz- und Infozelte errichten, so die Begründung. Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ): „Die bereits gewidmeten Flächen der Gedenkstätte reichen dafür aus. Für weitere Vorhaben an diesem Ort sind wir nicht mehr zu haben.“

