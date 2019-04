Facebook

Keine "Einhüllung" des Weltkünstlers Christo - heuer wird die Dachkonstruktion der Nord- und Ostseite des Wehrganges der Pfarrkirche Diex renoviert © HUBERT BUDAI

Gleich nach den Ostern wird von der Bauabteilung der Diözese Gurk die nächste Renovierungsmaßnahme an der Wehrkirche Diex vorgenommen. Dabei soll der Wehrgang aus Mitte des 16. Jahrhunderts an der Nord- und Ostseite nachhaltig renoviert werden. Es seit laut Sachbearbeiter Herbert Mikula eines der größten aktuellen Sanierungsprojekte der Diözese zusammen mit dem Bundesdenkmalamt. In Summe werden 550.000 Euro dafür aufgewendet.

