Lilihill Gruppe kauft ein Investor auf Einkaufstour am Klopeiner See

Die Lilihill Group, die Mehrheitseigentümer des Klagenfurter Flughafens ist, soll mehrere Objekte rund um den Klopeiner See erworben haben. Darunter ein See-Chalet und eine bekannte Diskothek im Zentrum von St. Kanzian. Politik zeigt sich erfreut, Lilihill Group will sich nicht äußern.

© Hubert Budai

Noch ist es ruhig am Klopeiner See. Die Sommersaison lässt noch auf sich warten. Im Hintergrund aber wird bereits fleißig an der Zukunft der Tourismusregion gefeilt. Ein Investor, konkret die Lilihill Group, soll mehrere Objekte am Klopeiner See erworben haben. Details gibt die Lilihill Group nicht bekannt. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung heißt es: "Es ist ein Projekt von Mirjam Orasch, die Teil der Lilihill Group ist." Die Frau von Investor Franz Peter Orasch teilte mit, dass die "Zeit noch nicht reif ist" etwas zu sagen. Lilihill ist auch Mehrheitseigentümer des Klagenfurter Flughafens.

