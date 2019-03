Neuer VW-Werbespot Dieses Pferd stiehlt Tobias Moretti die Show

Facebook

Tobias Moretti mit Esther Schneider und Pferd Negro © SHAD Performance

Er ist 18 Jahre alt, 1,65 Meter groß und bringt stolze 600 Kilogramm auf die Waage: Die Rede ist natürlich von Negro. Der stolze Hannoveraner, der in Globasnitz lebt, ist der heimliche Star des neuen VW-Werbespots mit Tobias Moretti. Der Spot ist an den Film "Das finstere Tal" angelehnt, bei dem Esther Schneider und Josef Schützenhöfer die Stuntszenen mit den Pferden übernommen haben. Die Vollprofis, wenn es um gefährliche Filmszenen geht, leben und trainieren in Wackendorf bei Globasnitz. "Da ich gemeinsam mit Negro bereits in dem Film selbst mitgewirkt habe, lag die Entscheidung für die Zusammenarbeit zwar nahe, aber trotzdem war sie nicht selbstverständlich", zeigt sich Schützenhofer erfreut über die Zusage des Werbedrehs. Gedreht wurde im Februar und zwar im Bluntautal in Salzburg. Tobas Moretti: Fotos von den Dreharbeiten

