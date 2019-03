Trotz Verbots einer Bischofsmesse soll am Loibacher Feld umstrittenes Gedenktreffen stattfinden. Politik, Kirche und Anrainer dagegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

10.000 Besucher kamen im Vorjahr zum Gedenken auf das Loibacher Feld © APA/Gert Eggenberger

Noch steht die Kroaten-Gedenkstätte am Loibacher Feld unberührt da. Aber bereits am 18. Mai soll hier das umstrittene Gedenktreffen stattfinden. Die katholische Kirche hat zwar eine Bischofsmesse verboten, doch viele Bleiburger befürchten, dass der Veranstalterverein, der Bleiburger Ehrenzug mit Sitz in Klagenfurt, andere Wege und Mittel finden wird, das Treffen durchzuführen.