Green Eagles Völkermarkt gegen EHC Welzenegg: Unterkärntner Hockey Liga (UHL) übergibt im Anschluss an das Saisonfinale am Samstag großzügige Spende an die Kärntner Kinderkrebshilfe.

Thomas Zeloth (Vize-Präsident der UHL), Jürgen Wulz, Gaby Lebitschnig, Lisa-Marie Lebitschnig, Peter Grünwald (Charity-Verantwortlicher), Erich Hanschitz (von links) bei der Spendenübergabe im Vorjahr © PRIVAT

Diesen Samstag findet der Saisonhöhepunkt der Unterkärntner Hockey Liga (UHL) in der Eishalle in Völkermarkt statt. Nach 74 Meisterschaftsspielen in der Vorrunde kämpfen am Samstag nochmals alle zehn Mannschaften in den entscheidenden Spielen um die Plätze. Um 18 Uhr beginnt das Finale zwischen den Green Eagles Völkermarkt und dem EHC Welzenegg.