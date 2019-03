Der Bezirksvorstand lädt heute zum vierten Mal zum „Trachtenfeuer“ in der Neuen Burg in Völkermarkt. Tausend Besucher werden erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mädlleiterin Hemma Mucher und Bezirksobmann Philipp Messner erwarten heute tausend Gäste © ZARFL

Nach viermonatiger Vorbereitungszeit geht es heute wieder feurig zu. Der neunköpfige Bezirksvorstand der Landjugend samt Mädelleiterin Hemma Mucher (21) und Philipp Messer (19) veranstalten wieder das „Trachtenfeuer“ in der Neuen Burg in Völkermarkt. Die Besucher werden eine unvergessliche Partynacht bis in die frühen Morgenstunden erleben“, ist sich Bezirksobmann Philipp Messner, der zudem stellvertretender Obmann der Landjugend St. Stefan ob Haimburg ist, sicher.