Die Einschreibungen in Hundeschulen im Bezirk Völkermarkt starten am Samstag. Ein Überblick über die Angebote der einzelnen Schulen.

Die ersten Hundeschulen im Bezirk starten bald mit ihren Kursen © Hundeschule ÖGV St. Andrä

"Es gibt Tage, da wünscht’ ich, ich wär mein Hund“, sang bereits Reinhard May. Doch was tun, wenn der Hund zwickt, knurrt, sich anpinkelt oder ängstlich ist? „Der Besuch der Hundeschule ist heute unerlässlich fürs soziale Zusammenleben von Hund und Mensch und von Hunden mit Artgenossen“, sagt Rudi Wogrin. Er betreibt seit über zehn Jahren die Hundeschule Eberndorf, die am 16. März wieder öffnet.