Flaschberger (links) und Los tragen Kampl auf den Schultern. Mit dabei: Regenfelder © KK/Privat

Bei den Landesmeisterschaften im Februar in der Sepp-Puschnig-Halle in Klagenfurt krönten sich die Stocksportler Michael Regenfelder junior (16), Moritz Kampl (16), Maximilian Los (18) und Patrick Flaschberger (31) zu Landesmeistern: „Für uns ist es ein unglaublicher Erfolg, mit einer so jungen Mannschaft den Titel gewonnen zu haben“, so Flaschberger. Der Titel ist die Belohnung harter, langer und intensiver Arbeit. Das Team, das in dieser Saison zum ersten Mal in dieser Besetzung antrat, trifft sich im Winter ein Mal in der Woche, um zu trainieren.

Moritz Kampl, der aktuell das letzte Schuljahr am Goldbrunnhof absolviert und landwirtschaftlich sehr engagiert ist, kam durch seinen Vater zum Stocksport. Dieser sei auch ein begnadeter Kärntnerstockschütze.

Ebenfalls von der Familie „erbte“ Maximilian Los seine Leidenschaft für den Stocksport. Der Maschinenbautechnik-Lehrling spielt nebenbei auch noch Eishockey beim VST Völkermarkt.