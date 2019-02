Der neue Besitzer des denkmalgeschützten Schlosses in Völkermarkt aus dem 16. Jahrhundert hat Ende Jänner einen Gebäudeteil ohne Genehmigung abgerissen. Jetzt sind die Behörden am Zug.

Aufnahme nach dem Abriss des südwestlichen Gebäudeteiles Ende Jänner © PRIVAT

Am vergangenen Donnerstag hat, nachdem bekannt geworden war, dass beim Schloss Kohlhof in Völkermarkt ein Gebäudeteil abgerissen wurde, im Auftrag von Bürgermeister Valentin Blaschitz der Bausachverständige der Stadtgemeinde Völkermarkt einen Lokalaugenschein vorgenommen. Am Westteil des Südtraktes des Mitte des 16. Jahrhunderts errichteten Schlosses wurde ein Zubau – vermutlich aus dem 18. oder 19. Jahrhundert – entfernt. Ohne vorheriges Ansuchen bei der Stadtgemeinde Völkermarkt als Baubehörde.

