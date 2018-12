Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Regionalliste bedankt sich für die großzügigen Spenden © Privat

Am Adventmarkt der Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg/Feistritz, der kürzlich in St. Michael/Šmihel stattfand, hat die Fraueninitiative der Regionalliste um Doris Schwarz, Kati Kert und Pepca Wakounig mit der sehr gut besuchten "Engelspost-Angelska pošta" für soziale Zwecke gesammelt.

501 Euro sind zusammengekommen, die dann Vizebürgermeister Vladimir Smrtnik auf 1002 Euro verdoppelt hat. Dieses Geld wird nun für soziale Zwecke in der Gemeinde Feistritz/Bistrica und für Kärntner in Not gespendet. Die REgi dankt herzlichst allen, die diese Initiative mit ihrem Besuch in der Engelspost unterstützt haben.