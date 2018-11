Die Frauen- und Familienberatungsstelle WIFF in Völkermarkt war 1997 der erste Trägerverein in Kärnten für die „Plattform gegen Gewalt“.

Das Völkermarkter WIFF-Team mit Elisabeth Ratschnig (Dritte von links) © KK/STEFAN GRAUF SIXT

Die Zeit vom 25. November bis 10. Dezember steht weltweit unter dem Motto „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. 1993 wurde vom Bundesministerium für Familie und Jugend die „Plattform gegen Gewalt in der Familie“ initiiert. Österreichweit dient die Plattform der Gewaltprävention in der Familie mit der Zielsetzung, Gewalt zu reduzieren, die Aufdeckungsrate zu erhöhen, Interventionen effizient einzuleiten sowie vor allem Bewusstsein für das Thema zu bilden und die Gesellschaft zu sensibilisieren.

