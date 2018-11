Facebook

Sabine David und Jürgen Gabner zeigten ihr Können © PRIVAT

Am Wochenende fand das Malta Dance Spectacular 2018 statt, bei welchem auch die Klagenfurter Sabine David und Jürgen Grabner erstmals in der österreichischen Delegation vertreten waren. Das Rollstuhltanzpaar trainiert bereits seit vier Jahren am Tanzhof Klopeiner See und wollte in Malta sein Können unter Beweis stellen. Und so holten sich die beiden begeisterten Tänzer bei ihrer Meisterschaft gleich zwei Medaillen, die sie mit nach Hause nehmen konnten.