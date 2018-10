Facebook

Aufgrund des großen Erfolges der Bleiburger Theatertage der KIB wird das Stück "Dreck" weitere vier Mal aufgeführt. "Dreck" ist ein Monolog über die Angst vor dem Fremden. In Gasthäusern in und um Bleiburg beleuchtet der Monolog des Autors Robert Schnieder die Gedanken und Erfahrungen eines Rosenverkäufers aus einer fremden Welt inmitten unserer Welt. Als Darsteller ist Reinhard Wulz zu sehen, für Konzept und Regie ist Michael Stöckl verantwortlich. Das 1991 noch vor Erscheinen Schnieders Erfolgsromans "Schlafes Bruder" entstandene Theaterstück lässt den Zuschauer staunen und frösteln. Bis heute hat es nichts von seiner Kraft verloren, im Gegenteil. "Im Lichte gegenwärtiger gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen erscheint es dringender denn je, die Perspektive des Fremden zu hören und zu verstehen. Auch deswegen, weil wir alle fremd sind in der Fremde", heißt vonseiten der KIB.

Termine: Morgen, Montag, im Café Mikic in Bleiburg, am Mittwoch im Gasthaus Roschitz Nada in Rinkenberg, am Donnerstag in der Konditorei Stöckl in Bleiburg und Samstag im Container 25 in Wolfsberg, jeweils 20 Uhr. Karten (15 Euro) unter 0664/13 42 921.