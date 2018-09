Eine Bürgerinitiative fordert am Güterverladebahnhof Kühnsdorf Maßnahmen gegen Staub und unerträglichen Lärm rund um die Uhr.

Jetzt sollen Maßnahmen im Güterverladebereich in Kühnsdorf getroffen werden © Rosina Katz-Logar

Die Staub- und Lärmbelästigung am Verladebahnhof sind in den letzten Monaten unerträglich geworden“, sagt Hans Enzersfeller, Sprecher einer Bürgerinitiative mit rund zehn Anrainern. Durch die Aufräumarbeiten nach dem Sturm „Ives“ im Dezember 2017 würden unzählige Frächter täglich Holz per Lkw aus den betroffenen Gemeinden anliefern.