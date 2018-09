Stefan Brodnig junior und Melanie Krall aus Haimburg haben nach 14 gemeinsamen Jahren am 8. September „Ja“ gesagt. Die kirchliche Trauung fand in St. Stefan bei Haimburg statt.

Stefan Brodnig und Melanie Krall mit Adrian und Tobias © Varh

Nach 14 gemeinsamen Jahren haben sich Stefan Brodnig junior (32) und Melanie Krall (29) aus Haimburg am 8. September schließlich „getraut“. Nach der standesamtlichen Trauung in Diex haben sich der ÖBB-Beamte und die Bankangestellte kirchlich in St. Stefan bei Haimburg die Ringe angesteckt. Dabei durften die beiden Kinder – der vierjährige Tobias und der einjährige Adrian – natürlich nicht fehlen.