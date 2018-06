Facebook

Marketz (hinten rechts) ehrte die Mitarbeiter Polainer (links), Korotaj, Micheuz, Romano sowie sechs Bewohner. Am Foto: Kogelnig, Grohar, Paulitsch © KK/MATHILDE PETELN

Eine lange Geschichte hat der Gregorhof in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela. Errichtet wurde er 1888. 1904 wurde daraus ein Hotel und später eine Kranken- und Geburtenstation. Etliche Bad Eisenkappler haben dort das Licht der Welt erblickt. Seit dem Jahr 1991 wurde ein anderes Kapitel aufgeschlagen. Der Pfarrer und heutiger Dechant Leopold Zunder trat an den damaligen Caritas-Direktor Viktor Omelko mit der Idee heran, im Gregorhof ein Pflegeheim zu eröffnen. Zwei Jahre später zogen bereits die ersten Bewohner ein. Das 25-Jahr-Jubiläum stand daher an und wurde mit einem Fest gefeiert. Im Rahmen der liturgischen Feier, die von Caritasdirektor Josef Marketz geleitet und von Pfarrer Zunder sowie Luka Kesedžić, Pfarrprovisor aus Gallizien, konzelebriert wurde, sprach Marketz von der Würde des Menschen in allen Lebenslagen und in jedem Alter. Musikalische Umrahmung durch den slowenischen Kirchenchor Eisenkappel.

Mitarbeiter und Bewohner geehrt

2017 wurde der Gregorhof von der Caritas renoviert. Im Rahmen der Feier wurden auch Mitarbeiter und Bewohner geehrt: Seit 25 Jahren im Heim tätig sind Gabriela Micheuz, Ernst Romano und Katharina Korotaj. Elisabeth Polainer ist dort seit zehn Jahren beschäftig. Seit 25 Jahren im Heim leben Michaela Grohar, Josefine Kogelnig, Walburga Sabutsch, Annemarie Pichler, Frieda Delemeschnig und Ernst Paulitsch.