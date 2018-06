Veranstaltung Kraft- und Energietage am See waren ein Erfolg. Sie sollen nächstes Jahr wiederholt werden.

Wanderung mit Bergsteiger Andy Holzer © KK/Verband

Das Ziel war: Jedem Besucher zu einem gesünderen und erfolgreicheren Leben zu verhelfen. Die Bilanz der ersten Kraft- und Energietage, die am Klopeiner See über die Bühne gegangen sind, fällt positiv aus. „Die dreitägige Veranstaltung passt wunderbar zu Österreichs südlichstem Fitnessstudio im Freien. Die Tage wurden auch von den Bewohnern der Region sehr gut angenommen. Deshalb wird es im kommenden Jahr auch sicher eine Fortsetzung geben“, sagt Organisator Daniel Orasche, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten.



Am Programm stand auch eine Wanderung mit dem blinden Bergsteiger Andy Holzer. Es ging hinauf auf den Kitzelberg, dort sprach Holzer dann in einem Erfolgsvortrag über das Thema Eigenverantwortung. Weiters konnten Vorträge der ehemaligen Spitzensportlerin Kira Grünberg, von Buchautor und Ex-Fußballprofi Peter Alexander Hackmair sowie von Sportwissenschafter Harald Haris Janisch besucht werden.

Kira Grünberg Foto © KK/Verband