VST Völkermarkt begeht 150-Jahr-Jubiläum. Auftakt ist Kleinfeldfußturnier am Samstag, 23. Juni, in der Lilienbergarena mit 48 Mannschaften.

Die Fußballmannschaft 1949-50 © KK/VST

Wir sind der drittälteste Sportverein Kärntens und einer der wenigen mit so vielen Sportarten“, sagt Karl Kienberger, seit 2011 Obmann des Völkermarkter Sport- und Turnvereins VST 1868. Rund 500 Mitglieder seien in neun Sektionen tätig. Dass es der Fußballmannschaft gelungen sei, in die Regionalliga aufzusteigen, freut Kienberger, der jährlich ein Budget von rund 500.000 Euro zu verantworten hat, besonders. Der Spieler Hrvoje Jakovljević sei mit 20 Saisontoren zweitbester Torschütze Kärntens. Man sei heuer auch Kärntner Eishockey-Vizemeister geworden.



Die Sektion Rudern mit Sitz im Ruderzentrum in der Stauseebucht ist national und international sehr gut aufgestellt. Hervorzuheben sind die sportlichen Leistungen der Schwestern Magdalena und Katharina Lobnig. Die Leichtathletik mit rund 80 aktiven Sportlern hat mit ihrer vorbildlichen Jugendarbeit einen hohen Status im Verein. Die Sektion Tischtennis kann auf 20 aktive Sportler verweisen, die Eisstocksportler sind erstmalig in einem Bundesligafinale vertreten gewesen.