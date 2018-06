Motocross Kärnten Cup am Samstag und Sonntag am Haberberg.

Der Haberberg steht zwei Tage lang im Zeichen des Motocross © Erich Varh

Dieses Wochenende findet am Haberberg wieder das traditionelle Motocross statt. Am Samstagvormittag gibt es freies Training, ab 13 Uhr erfolgen die Teamrennen bei freiem Eintritt. Dem Zuschauer wird das volle Programm über alle Hubraum- und Alterklassen geboten. Voranmeldung und Infos im Internet unter www.msc-zimmerei-salbrechter.at.



Am Sonntag, 24. Juni, geht dann der Motocross Kärnten Cup auf dem Haberberg in die dritte Runde. Anmeldung vor Ort ab 6.30, um 7.30 Uhr ist Schluss. Eintritt am Sonntag: 5 Euro.