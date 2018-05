Er habe am Klopeiner See als DJ angefangen und freue sich "wahnsinnig" zurückzukkommen. Beim Schlagerfestival am 15. Juni steht DJ Ötzi am Klopeiner See auf der Bühne.

DJ Ötzi freut sich auf den Klopeiner See © EXPA/JOHANN GRODER

"Am 15. Juni sehen wir uns am Klopeiner See. Ich freue mich wahnsinnig, denn da habe ich damals begonnen als DJ und als Karaoke-Moderator", richtet sich DJ Ötzi per Video an seine Fans in Unterkärnten. Am 15. Juni geht das Schlager Open Air am Klopeiner See über die Bühne. Neben dem bekannten DJ aus Tirol werden auch noch das Helene Fischer-Double Jennifer Sturm, Francine Jordi, Bernhard Brink, und Fantasy die Seebühne am wohl wärmsten Badesee Europas einheizen. "Da geben wir Gas. Meine Lieben Freunde, Habe die Ehre", schließt DJ Ötzi seine Video-Botschaft. Mit Vollgas geht es auch nach der Veranstaltung weiter, wenn am 16. Juni beim "Stars am See" "Tagtraeumer", "MC Yankoo", James Cottriall, "Flowrag" und "Onyx Live" für eine unvergessliche Pop-Nacht sorgen.

