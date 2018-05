Kleine Zeitung +

Eberndorf Südpark-Eigentümer übernimmt Country Markt in Kühnsdorf

Raiffeisenbank Eberndorf gibt Country Markt in Kühnsdorf an die Pletzer Gruppe ab. Diese ist auch Eigentümer des Südparks in Klagenfurt. Umbau des Countrymarkts ist abgeschlossen.