Der heutige Aushilfsseelsorger in Feldkirchen war jahrelang Stadtpfarrer in Völkermarkt und auch Dechant-Stellvertreter. Am 21. Mai 1943 wurde er in St. Veit geboren.

Peter Forster in der Stadtpfarrkirche © Stephan Schild

Geboren 1943 in Graßdorf bei St. Veit, besuchte Peter Forster das Bundesgymnasium in Klagenfurt. Nach der Matura 1964 absolvierte er das Theologiestudium in Klagenfurt und Innsbruck. Im Jahr 1970 wurde Forster in Klagenfurt zum Priester geweiht. Als Kaplan wirkte er in Sagritz, Gmünd und Völkermarkt. Von 1984 bis zu seiner Pensionierung 2008 war Forster Stadtpfarrer von Völkermarkt und betreute zusätzlich von 1989 bis 2008 die Pfarre St. Margarethen ob Töllerberg und von 1990 bis 2008 St. Georgen am Weinberg. Von 1991 bis 2008 war er außerdem Dechant-Stellvertreter des Dekanates Völkermarkt. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Forster 1999 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2000 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt. Heute wirkt Pfarrer Forster als Aushilfsseelsorger im Pfarrverband Feldkirchen.