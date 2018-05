Großer Erfolg beim dritten Südkärntner Lebenslauf. 470 Läufer und Walker nahmen teil. 12.615 Euro wurden an den Verein Special Olympics-Herzschlag und an das AVS Wohnheim in Sittersdorf gespendet werden.

Es wurde eifrig gespendet © Südkärntner Lebenslauf

Großer Andrang herrschte am Pfingstsonntag am Klopeiner See beim dritten Südkärntner Lebenslauf, organisiert von Michael Mistelbauer und Roland Rogger. 470 Läufer und Walker gaben ihr Bestes, um möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Die Einnahmen, mindestens zwei Euro pro Kilometer, gehen an Special Olympics-Herzschlag Kärnten und an das AVS Wohnheim in Sittersdorf. Insgesamt kamen 12.615 Euro zusammen. Roland Gelsamm spendete mit Unterstützung 650 Euro. Große Unterstützung gibt es auch von Fischer Edelstahlrohre, die Firma spendete 3300 Euro. Die größte Gruppe mit 54 Personen war der Chor „Danica“. Mitgelaufen sind auch die Bürgermeister Jakob Strauss und Thomas Krainz.

