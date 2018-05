Der Völkermarkter Gemeinderat legte Dienstagabend alle politischen Funktionen - per Facebook-Posting - zurück. Grund: Fehlender Rückhalt in der ÖVP Völkermarkt.

Franz Jamnig ist Gemeinderat und Ausschussobmann © Privat

Um 21.40 Uhr per Facebook verkündete Gemeinderat Franz Jamnig am Dienstag seinen Rücktritt aus der Politik. "Aufgrund des fehlenden politischen Rückhalts in der ÖVP Völkermarkt, lege ich mit heutigen Tag meine politischen Funktionen zurück", schreibt er. Jamnig, seit 2009 wieder im Gemeinderat und davor schon einmal Stadtrat, wurde nicht als Nachfolger der früheren Stadträtin und Nationalrätin Angelika Kuss-Bergner bestimmt, obwohl es parteiinterne Gespräche darüber gab. "Es wurde einstimmig in der Fraktion beschlossen, Andreas Sneditz zum Stadtrat zu machen. Auch Franz Jamnig hat mitgestimmt. Ich bedaure den Schritt. Wir waren ein gutes Team. Er hat sich sehr engagiert und hat auch unser Vertrauen gehabt", sagt Kuss-Bergner dazu. Die Wahl fiel auf Sneditz, weil "wir auf die Zukunft bauen wollen und uns verjüngen wollten", fährt sie fort.

