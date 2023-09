Zum neunten Mal fand am 12. September auf Einladung der Marktgemeinde Griffen das Griffner Wirtschaftsgespräch statt. Rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer – vom Konzern-Geschäftsführer bis zum Ein-Personen-Unternehmen – folgten der Einladung in den Bambergersaal am Griffner Schlossberg, der von den Teilnehmenden zu Fuß erklommen wurde.