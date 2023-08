Während in St. Veit schon einen Monat vor Wiesenmarktbeginn die ersten Hütten aufgestellt werden, beginnen die Arbeiten in Bleiburg/Pliberk "nur" etwas früher. "Der Auf- und Abbau unseres Zeltes dauert zehn Tage und ist Schwerstarbeit", sagt Stefan Breznik, Chef des Alten Brauhauses in Bleiburg/Pliberk. Er hoffe auf gutes Wetter, damit sich die ganze Arbeit auch lohne. "Wir haben nur dreieinhalb Tage Zeit, ein Geschäft zu machen", meint er. Von zehn Märkten seien im Schnitt drei verregnet, was sich auch stark auf den Umsatz auswirke. "Im Moment ist alles teurer geworden", beklagt er. Die Lohn-, Strom- und Platzkosten seien gewaltig erhöht worden.