Warum glauben Sie, ist Ihr erstes Buch "Komm runter" in kurzer Zeit ein Bestseller geworden?

MICHAEL STULLER: Zum Ersten, weil ich das, was ich hier geschrieben habe, wirklich glaube. Ich habe das niedergeschrieben, ohne der Konformität Genüge zu leisten. Es steht nicht das im Buch, was sich gehört, sondern was ich mir denke. Ich denke, dass es wichtig ist, ein Buch über Ruhe zu schreiben, dass nicht nur Übungen beinhaltet, sondern auch neue Wege sucht. Zum Beispiel, dass man sich für Ruhe entscheiden muss. Die Ruhe ist ein Grundrecht.