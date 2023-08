"Es ist kräftezehrend und nervenaufreibend. Man kann nur sitzen und warten", sagt Doris Petritsch aus der Ortschaft Unterbergen (zwischen Greuth und St. Michael ob der Gurk) in der Gemeinde Völkermarkt. Sie musste am Wochenende ihr Haus verlassen, ebenso wie ihre Tanten, ihre Oma und alle weiteren Ortsbewohner. Zwei Hangrutsche richteten bei einigen Häusern bereits beträchtlichen Schaden an. "Wir bekommen immer wieder Bilder von den Einsatzkräften zugeschickt. Die Häuser so zu sehen, ist sehr belastend für die Psyche", fährt Petritsch fort. Bei ihrem Haus ist kein Schaden zu sehen, aber das Haus ihrer 87-jährigen Oma Amalie Schratzer ist stark betroffen, ebenso die Häuser dahinter, die den Tanten und deren Familien gehören. Derzeit sind alle bei Petritschs Schwester in der Nähe von Tainach untergekommen: "Wir wollen einfach nur zurück zu unseren Häusern und vor Ort schauen, was zu tun ist. Eine meiner Tanten fragt sich, wie sie überhaupt bis zur Haustüre kommen soll."