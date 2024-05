70er, 80er, 90er Party im K3

Am Samstagabend fand im Veranstaltungszentrum K3 in St. Kanzian ein Discoabend mit altbekannten Hits der 70er, 80er und 90er statt. Nicht nur Kinder dieser Jahrgänge feierten an diesem Abend und schwangen das Tanzbein.