„Wir befinden uns nach der Umstellung von einer landwirtschaftlichen Genossenschaft in eine GmbH in einem Behördenverfahren. Solange dieses noch bestehen bleibt, müssen wir gewisse Teilbereiche vorübergehend sperren“, erklärte Markus Furtenbacher, einer von zwei Geschäftsführern von „Unser Lagerhaus“ Ende April. Die Sperre gelte noch nach wie vor. Betroffen sind die Bereiche der alten Brennerei-Genossenschaft wie Agrar und Baustoffe. „Uns ist es wichtig zu betonen, dass weitere Bereiche nach wie vor zu den gewohnten Betriebszeiten geöffnet sind. So sind die Agrarboxen, der Gartenbereich und die Tankstelle nach wie vor zugänglich“, führt Furtenbacher fort. Beim Thema Agrar könne auf weitere Lagerhaus-Stellen, wie in Eberstein und Grafenstein, zurückgegriffen werden.